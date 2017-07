Die Teilung der Tschechoslowakei habe beiden Nachfolgestaaten geholfen. Das ist die Meinung des ehemaligen tschechischen Premiers und Präsidenten Václav Klaus, der nach den Wahlen 1992 die Verhandlungen über die Trennung beider Nationen für die tschechische Seite führte. Knackpunkt für die Teilung des Landes sei letztlich die Deklaration des Slowakischen Nationalrats (SNR) vom 17. Juli 1992 gewesen, sagte Klaus am Samstag der Nachrichtenagentur ČTK. Mit dieser Deklaration wurden die Souveränität der Slowakei und das natürliche Recht auf Selbstbestimmung des slowakischen Volkes eingefordert. Nach Ansicht des ehemaligen slowakischen Präsidenten Ivan Gašparovič, der vor 25 Jahren Vorsitzender des Nationalrats war, habe die Deklaration den Untergang der Tschechoslowakei nicht beschleunigt.

Klaus ist überzeugt, dass es gelungen sei, die guten Beziehungen zwischen Tschechen und Slowaken zu wahren. Zudem seien die Probleme, mit denen beide Länder zu kämpfen hatten, inzwischen kleiner geworden, so Klaus. Als der Slowakische Nationalrat seine Deklaration vor 25 Jahren verkündete, hat der damalige Präsident der Tschechoslowakei, Václav Havel, noch am selben Tag sein Amt niedergelegt. Danach begann der Prozess zur Teilung des Landes. Sie wurde am 1. Januar 1993 mit der Gründung zweier selbständiger Staaten vollzogen.