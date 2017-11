Einen Klatschmohn kann man am Freitag und am Samstag an vielen Orten in Prag sowie in den tschechischen Kreisstädten kaufen. Die Blume symbolisiert die Erinnerung an die Kriegsveteranen. Der Tag der Kriegsveteranen wird am Samstag begangen.

Aus dem Verkauf der Blumen wird das Audioarchiv des Zeitzeugenprojektes Paměť národa (Gedächtnis der Nation) finanziert.