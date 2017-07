Mit einem Konzert des Geigenvirtuosen Jaroslav Svěcený wird am Samstag im südböhmischen Nové Hrady / Gratzen das zweite Festival der klassischen Musik eröffnet. Weitere Austragungsorte der sechstägigen Konzertreihe sind das südböhmische Dobrá Voda / Gutenbrunn und der Grenzort Unserfrau-Altweitra in Niederösterreich. Nach Aussage von Svěcený, der weitere Teilnehmer und Interpreten bei ihren Konzerten begleiten wird, war die Premiere des Festivals im vergangenen Jahr ein Erfolg. Daher habe er mit den Veranstaltern gleich nach Abschluss des Auftaktprogramms mit den Vorbereitungen auf den zweiten Jahrgang begonnen, so der Violinist. In diesem Jahr werden die Festivalgäste unter anderem klassische Musik aus Südeuropa und Südamerika sowie Barockmusik zu hören bekommen.