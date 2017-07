Kirgisische Staatsbehörden überprüfen die Informationen darüber, dass die tschechische Firma Liglass Trading angeblich nicht imstande ist, ein System von Wasserkraftwerke zu bauen. Das sagte der Sekretär des kirgisischen Sicherheitsrates Temir Dschumkadyrow am Montag. Die tschechische Firma schloss vorige Woche einen Vertrag über den Bau und den Betrieb von zwei großen und zehn kleineren Wasserkraftwerken in Kirgisistan ab. Den Informationen der tschechischen Tagespresse zufolge ist jedoch die Firma in Tschechien im Bereich Wasserkraftwerke unbekannt und weder das Außenministerium noch das Industrieministerium kennt sie. Der Nachrichtenserver Neovlivni.cz berichtete am Sonntag darüber, dass sich sich der Leiter von Zemans Präsidentenkanzlei, Vratislav Mynář, bei seinem Amtskollegen in der Kanzlei des kirgisischen Staatsoberhauptes Sapar Isakow für die Firma eingesetzt hat.