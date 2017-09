Unter den Opfern des Erdbebens in Mexiko am Dienstag sind nach derzeitigem Stand keine Tschechen. Dies bestätigte das Außenministerium in Prag am Mittwoch. Man stehe mit den örtlichen Behörden unter Kontakt, heißt es dazu aus dem Ressort.

In der Nacht auf Mittwoch wurde Südmexiko von einem Erdbeben der Stärke 7,1 auf der Richterskala erschüttert. Nach aktuellen Schätzungen sind dabei mindestens 220 Menschen ums Leben gekommen.