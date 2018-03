Keine Tibet-Fahne auf Prager Magistrat

Der Prager Magistrat wird am Samstag, ebenso wie einige Prager Stadtbezirke, keine Tibet-Fahne zur Erinnerung an die Okkupation des Landes durch China vor seinem Gebäude hissen. Die Mehrheit der Bezirksverwaltungen will jedoch an dieser jungen Tradition festhalten und lässt die Fahne des Himalaya-Landes vor dem jeweiligen Rathaus wehen.

Am 10. März 1959 besetzten Truppen der Volksrepublik China die tibetische Hauptstadt Lhasa. Seit 1996 wird dem in Tschechien gedacht, unter anderem als Protest gegen die Menschenrechtslage in dem asiatischen Riesenreich.