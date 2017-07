Interpol wird nicht auf Antrag von Aserbaidschan nach dem tschechischen konservativen Top 09-Europaabgeordneten Jaromír Štětina (parteilos) fahnden. Dies gab die internationale Polizeibehörde am Dienstag bekannt. Zudem forderte Interpol seine Mitgliedsstaaten auf, dem Haftbefehl Baku gegen Štětina nicht Folge zu leisten. Jaromír Štětina war Anfang des Jahres in die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Krisenregion Bergkarabach gereist, was Aserbaidschan als illegalen Grenzübertritt ansieht.