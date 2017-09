Katholiken schicken Hilfe den Opfern des Tropensturms „Harvey“

Tschechische katholische Institutionen schicken den vom Tropensturm „Harvey“ in Texas betroffenen Menschen 23.000 US-Dollar (rund 500.000 Kronen). Dies teilte der Sprecher der Tschechischen Bischofskonferenz František Jemelka am Freitag mit. Der Empfänger der finanziellen Hilfe ist die Erzdiözese Galveston-Houston. An der finanziellen Hilfe aus Tschechien beteiligen sich unter anderem die tschechische Caritas und das Prager Erzbistum.

Eine schnelle finanzielle Hilfe für Menschen, die sich in einer akuten Not befinden, halte er für einen Ausdruck der Solidarität, sagte der Generalsekretär der Tschechischen Bischofskonferenz Stanislav Přibyl. Er erinnerte daran, dass die US-Bürger Tschechien in der Vergangenheit oft geholfen haben. Jetzt sei die Gelegenheit, sich wenigstens teilweise zu revanchieren, so Přibyl.