Der in Tschechien wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte katarische Prinz Hamid bin Abdul Thani verzichtet auf ein Berufungsverfahren gegen seine Haft in Tschechien. Dies geht aus einem Bericht des Nachrichtenportals lidovky.cz hervor. Abdul Thani verzichtet damit auf eine mögliche Entschädigung von Seiten Tschechiens. Hamid bin Abdul Thani soll von 2001 bis 2004 vier minderjährige Mädchen in seiner Prager Wohnung empfangen und für sexuelle Handlungen bezahlt haben. In Tschechien wurde er deshalb 2004 zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Jahr später durfte Abdul Thani unter der Auflage nach Katar zurückkehren, dass ihm dort ein Prozess gemacht werde.