Kassenzettellotterie stößt auf mäßiges Interesse

Bis zum Stichtag am 12. November haben sich insgesamt 459.000 Menschen zur ersten tschechischen Kassenzettellotterie angemeldet. Eingeschickt wurden 10,8 Millionen Kassenbelege, unter denen am Montag die Preise angeboten wurden. Damit stieß die Auslosung auf eher mäßiges Interesse.

Als Hauptpreis der ersten Verlosung am 15. November locken eine Million Kronen (38.500 Euro). Zweiter Preis ist ein sportlicher Geländewagen. Mit der Kassenbon-Lotterie will die Mitte-Links-Regierung gegen die weit verbreitete Schattenwirtschaft vorgehen. Die Kunden sollen erzogen werden, an der Kasse nach einem Beleg zu fragen.