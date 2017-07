Ab 1. Oktober können die Tschechen an einer sogenannten Kassenzettel-Lotterie teilnehmen. Dies gab das Finanzministerium in einer Pressemeldung am Dienstag bekannt. Dabei sollen Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt 65 Millionen Kronen (2,5 Millionen Euro) ausgelost werden. Gültig für die Lotterie sind alle im Oktober ausgegebenen Kassenbelege, die Auslosung soll am 15. November stattfinden. Mit der Maßnahme will das Finanzministerium die Bürger im Rahmen der Registrierkassenpflicht dazu anregen, öfter nach einem Kassenzettel zu verlangen.