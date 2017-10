Eine der größten Fusionen auf dem tschechischen Markt für Elektrowaren hat grünes Licht. Das Kartellamt billigte am Donnerstag den Zusammenschluss der Handelskette Datart mit dem Konzern HP Tronics. Dieser betreibt die Kette Euronics sowie die Internethändler Kasa.cz in Tschechien und Hej.sk in der Slowakei.

Mit der Fusion entsteht auf dem tschechischen und slowakischen Markt ein Konzern mit 130 Läden und einem Jahresumsatz von über 15 Milliarden Kronen (knapp 580 Millionen Euro).