Mit der feierlichen Preisverleihung wird am Samstag das 52. Internationale Filmfestival in Karlovy Vary / Karlsbad beendet. Den Preis des Festivalpräsidenten erhält der US-amerikanische Schauspieler, Musiker und Filmproduzent Jeremy Renner. Der 46-Jährige ist für seine Rollen in The Hurt Locker und The Town bereits zweimal für den Oscar nominiert worden. Für seine Verdienste um den tschechischen Film wird Regisseur Václav Vorlíček ausgezeichnet. Dazu wird kurz vor Mitternacht im Sommerkino seine erfolgreiche Komödie aus dem Jahr 1971 „Dívka na koštěti“ (Das Mädchen auf dem Besenstiel) gezeigt.