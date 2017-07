Am Freitagabend wird in Karlovy Vary / Karlsbad die 52. Ausgabe des internationalen Filmfestivals eröffnet. Von den internationalen Filmstars geben sich in diesem Jahr unter anderem Uma Thurman, Casey Affleck und Ken Loach in der westböhmischen Kurstadt die Ehre. Thur man und Affleck sollen dabei einen Sonderpreis des Festivalpräsidenten erhalten.