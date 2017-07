Tschechiens populärster Sänger Karel Gott und die slowakische Band No Name werden schon in Kürze ein gemeinsames Duett mit dem Titel „Kto Dokáže“ (zu Deutsch etwa: Wer beweist sich?) herausgeben. Es erscheint am 14. Juli als Single und wird von einem gleichnamigen Videoclip begleitet, informierte am Montag ein Vertreter der Musikproduktionsfirma Live Nation. Die Komposition entstand ursprünglich zum Anlass der Feierlichkeiten des 90. Jahrestages der Radiosendungen in der Slowakei. Sie wurde von No-Name-Bandleader Igor Timko verfasst und erstmals im Jahr 2016 vorgestellt. Als Karel Gott das Stück hörte, soll er sogleich gesagt haben, dass er darin einen Gesangspart übernehmen wolle. „Und wenn der Maestro sagt, er wolle zu dieser Komposition singen, dann ist klar, dass er dazu auch in ein Studio gehe“, sagte Timko lakonisch.