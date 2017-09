Kanuslalom: Přindiš siegt im Kajak-Einer im Weltcup in Ivrea

Der tschechische Slalomkanute Vít Přindiš hat am Samstag im Kajak-Einer im Weltcup in Ivrea in Italien gesiegt. Zweiter war Michal Smolen aus den USA, dritter Patrik Kauzer aus Slowenien. Nach dem dritten Sieg führt Přindiš die Weltcup-Gesamtwertung.

Im Canadier-Einer der Damen belegte die tschechische Kanutin Tereza Fišerová in Ivrea den dritten Platz. Es siegte Jessica Fox aus Australien vor der Österreicherin Viktoria Wolffhardt. In der Gesamtwertung verbesserte sich die Tschechin auf den zweiten Platz.