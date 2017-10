Kanuslalom: Doppel-Olympiasiegerin Hilgertová beendet Profi-Karriere

Die Kanutin Štěpánka Hilgertová beendet mit 49 Jahren ihre Profi-Karriere. Dies gab die Doppelolympiasiegerin im Kanuslalom am Donnerstag auf den Webseiten des Tschechischen Olympischen Komitees bekannt. Ende Oktober laufe ihr Vertrag beim Sportklub Dukla Prag aus, so Hilgertová. Danach werde sie bei der Tschechischen Nationalbank im Bereich Bildungsprojekte und öffentliche Veranstaltungen tätig sein. Allerdings müsse dies noch nicht das endgültige Ende ihrer aktiven Karriere bedeuten, fügte sie an.

Štěpánka Hilgertová gewann 1996 und 2000 jeweils Gold im Einer-Kajak. Zwischen 1989 und 2015 holte sie insgesamt 15 WM-Medaillen, sieben Mal wurde sie Weltmeisterin in ihrer Klasse. Zweimal war sie auch Weltcup-Gesamtsiegerin.