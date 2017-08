Kanurennsport-WM: Dostál und Fuksa Weltmeister auf 500-Meter-Strecke

Am zweiten Finaltag der Kanurennsport-WM im mittelböhmischen Račice haben die tschechischen Top-Stars kräftig zugeschlagen. Sowohl Josef Dostál im Einer-Kajak als auch Martin Fuksa im Einer-Canadier gewannen ihre Konkurrenzen auf der zuletzt in Rio nichtolympischen 500-Meter-Strecke. Der 24-jährige Fuksa verteidigte seinen WM-Titel von 2015 in Mailand, für Dostál war es der erste WM-Sieg über die Halb-Kilometer-Distanz. Zuvor hatte der Prager vor drei Jahren die WM-Titel im K1 und K4 über 1000 Meter gewonnen.