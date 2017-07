Antonie Galušková hat am Samstag bei der Junioren- und U23-WM im Kanu-Slalom in Bratislava im Kajak-Einer den Titel in der Kategorie der Juniorinnen geholt. Eine weitere Tschechin Lucie Nesnídalová gewann in derselben Kategorie die Bronzemedaille. Václav Chaloupka holte im Canadier-Einer unter den 23-Jährigen die Silbermedaille.