Der Kanute Martin Fuksa ist zum zweiten Mal in seiner Karriere zu EM-Gold im Einer-Canadier über 1000 Meter gepaddelt. Bei den Titelkämpfen in Belgrad verwies der Tscheche am Samstag den deutschen Olympiasieger Sebastian Brendel sowie Carlo Tacchini aus Italien auf die Plätze zwei und drei.

Für den 25-jährigen Fuksa ist der Sieg der insgesamt siebte EM-Titel.