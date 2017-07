Die tschechischen Kanuten haben bei der EM im bulgarischen Plovdiv zwei Goldmedaillen geholt. Martin Fuksa gewann am Sonntag über 500 Meter im Canadier-Einer und Jakub Zavřel über dieselbe Distanz im Kajak-Einer. Für Olympiasieger Fuksa war es der fünfte europäische Titel über die Distanz in Folge. Am Samstag war der 24-jährige Tscheche über 1000 Meter Zweiter geworden hinter dem Deutschen Sebastian Brendel.