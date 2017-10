Kanadische Autorin Margaret Atwood erhält Franz-Kafka-Preis

Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood wird am Dienstag in Prag mit dem Franz-Kafka-Preis geehrt. Der Preis der Franz-Kafka-Gesellschaft wird seit 2001 vergeben, in der Vergangenheit wurden unter anderem Václav Havel, Peter Handke und Amos Oz damit ausgezeichnet.

Die Kanadierin ist eine weltweit anerkannte Schriftstellerin, über sie wurde wiederholt auch als eine mögliche Nobelpreis-Trägerin spekuliert. Atwood besuchte Prag bereits zweimal im Rahmen des Prager Schriftstellerfestivals, zuletzt 2008. Unter anderem ihre Bücher „Der Report der Magd“, „Die Räuberbraut“, „Gute Knochen“ und „Das Zelt“ wurden ins Tschechische übertragen.