Nachrichten Kambodschas Polizei verhaftet Tschechin wegen Drogenherstellung

28-12-2016 10:43 | Lothar Martin

Die Polizei in Kambodscha hat fünf Ausländer verhaftet, die der illegalen Herstellung von Drogen beschuldigt werden. Unter den Verhafteten ist eine Tschechin, bestätigte eine Sprecherin des Außenministeriums in Prag. Laut der Sprecherin soll die 26-jährige Frau ihre Tat angeblich gestanden haben. Bei einem Nachweis der Straftat drohen ihr zwei bis fünf Jahre Haft. Die Gruppe der fünf Ausländer wird verdächtigt, die Partydroge Extasy hergestellt und vertrieben zu haben. Das Datum für ihre Gerichtsverhandlung sei noch nicht festgelegt, die Ermittlungen aber könnten sich über mehrere Monate hinziehen, ergänzte die Sprecherin.

Handball-Damen: Sokol Poruba gewinnt Tschechien-Pokal 28-12-2016 17:29 | Strahinja Bućan Jubel im mährisch-schlesischen Poruba: Der Damen-Handballverein Sokol Poruba hat sich mit einem Sieg über ihre Gegnerinnen von Braník Most den tschechischen Damen-Handball-Pokal gesichert. Das Team um Trainer Peter Olšavský setzte sich im Pokal-Finale mit gegen die Titelverteidigerinnen aus Most mit 32:27 durch.

Inspektionen: Nur wenige Verstöße bei Feuerwerks-Verkauf 28-12-2016 16:28 | Strahinja Bućan Die alljährlichen Silvesterfeierlichkeiten werden auch immer von Sicherheitsbedenken begleitet. Die Prüfer der tschechischen Wirtschaftsinspektion hatten in Bezug auf die Pyrotechnik in diesem Jahr bisher jedoch nicht viel zu beanstanden. Lediglich einige Straßenverkäufer von Feuerwerkskörpern verkauften Ware, die nur für den Ladenverkauf bestimmt war. Zudem weisen die Inspekteure darauf hin, Pyrotechnik gewissenhaft zu kaufen und auf Prüfsiegel sowie den Zustand von Böllern und Raketen zu achten.

Tschechische Forscher brechen in die Antarktis auf 28-12-2016 14:44 | Strahinja Bućan Ein 17-köpfiges Forscherteam von der Masaryk-Universität in Brno / Brünn ist zu einer Expedition in die Antarktis aufgebrochen. Stationiert werden die Wissenschaftler auf der Mendel-Antarktisforschungsstation auf der James-Ross-Insel sein. Die Brünner beschäftigen sich bereits seit mehreren Jahren mit Beobachtungen zum Einfluss des Klimawandels auf die geologischen Strukturen und die Fauna der Antarktis.

Tschechischer Bergsteiger stürzt in Neuseeland in den Tod 28-12-2016 14:40 | Strahinja Bućan Ein Tscheche ist in Neuseeland beim Bergsteigen gestürzt und ums Leben gekommen. Er fiel am Mittwoch vom Mount Aspiring auf der Südinsel des Landes mehrere Hundert Meter tief auf einen Gletscher, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brauchten demnach mehr als drei Stunden, um die Leiche zu bergen. Der Mann war laut Polizei vermutlich ein Tourist, der zusammen mit einer zweiten Person den rund 3000 Meter hohen Berg bestieg.

Das Wetter am Donnerstag, den 29. Dezember 28-12-2016 14:40 | Strahinja Bućan Auch am Donnerstag ist beim Wetter in Tschechien keine Besserung zu erwarten. Es bleibt stark bewölkt, in weiten Teilen des Landes mit Regen und Schneefall in höheren Lagen. Auch die Warnung vor Schneeverwehungen in den Bergen bleibt weiterhin bestehen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad Celsius.

Versteuerung von Kirchenrestitutionen vorerst unwahrscheinlich 28-12-2016 13:02 | Strahinja Bućan Finanzielle Entschädigungen an die Kirchen werden in dieser Legislaturperiode wahrscheinlich nicht steuerlich belastet. Dies gab Finanzminister Andrej Babis am Mittwoch bekannt. Er sehe derzeit bei den Koalitionspartnern keinen politischen Willen, so der Minister. Und dies, obwohl gerade die Sozialdemokraten prinzipiell dafür wären. Indes hat das Kulturministerium erst vergangene Woche eine weitere Rate von 2 Milliarden Kronen (74 Millionen Euro) auf Grundlage des Restitutionsvertrags von 2013 an die Kirchen in Tschechien überwiesen.

Babiš plant neues Regierungsviertel im Nordosten Prags 28-12-2016 12:30 | Strahinja Bućan Platz für 11.000 Regierungsbeamte soll ein neuer Bürokomplex im Prager Stadtteil Letňany bieten. Dies zeigen Pläne von Finanzminister und Vizepremier Andrej Babiš. Der Minister will somit die Effizienz der Regierungsarbeit steigern. Allein das Finanzministerium säße zurzeit in insgesamt 38 Gebäuden, so der Minister. Eine Zusammenlegung wäre deshalb für alle Seiten von Vorteil. In einem neuen Regierungsbezirk nach Pariser Vorbild könnten zunächst die über 6000 Mitarbeiter des Finanzressorts und später auch weitere Beamte Platz finden.

Maßnahmen zur ersten Terror-Warnstufe kosten Tschechien 1,1 Mio. Euro 28-12-2016 10:29 | Lothar Martin Zum besseren Schutz vor einer drohenden Terrorgefahr hat der tschechische Staat in diesem Jahr zusätzliche Gelder locker gemacht. Seit März gilt im ganzen Land die erste Terror-Warnstufe. Das bedeutet, dass neuralgische Punkte wie Elektrizitätswerke, aber auch Plätze, auf denen viele Menschen zusammentreffen, stärker bewacht werden. Die zusätzlichen Kosten, die für den Einsatz von mehr Polizei und Wachpersonal dafür ausgegeben werden, belaufen sich auf rund 30 Millionen Kronen (ca. 1,1 Millionen Euro), sagte Innenminister Milan Chovanec (Sozialdemokraten) am Dienstagabend im Tschechischen Fernsehen. Die erste Terror-Warnstufe in Tschechien wurde am 22. März ausgerufen als Reaktion auf die Terroranschläge in Brüssel. Die mit ihr verknüpften Maßnahmen sollen mindestens bis zum Frühjahr 2017 aufrechterhalten werden, sagte Chovanec.