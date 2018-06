Der geschäftsführende Justizminister Robert Pelikán ist nicht mehr Mitglied des tschechischen Abgeordnetenhauses. Der Politiker habe am Dienstag sein Mandat niedergelegt, wie eine Sprecherin des Ressorts via Twitter mitteilte.

Pelikán war wegen der Causa um den mutmaßlichen russischen Hacker Jewgeni Nikulin und dessen Auslieferung in die USA in die Kritik geraten. Im April kündigte der Justizminister seinen Rückzug aus der Politik an.