Justizminister-Kandidatin Malá will Debatte über Immunität eröffnen

Präsident Miloš Zeman empfängt am Montag weitere Kandidatinnen und Kandidaten für die Ministerposten im neuen Minderheitskabinett der Ano-Partei und der Sozialdemokraten. Die Treffen finden im Schloss Lány bei Prag statt.

Zuerst empfingt Zeman die Ano-Abgeordnete Taťána Malá, die für den Posten der Justizministerin vorgeschlagen wurde. Wie Malá danach vor Journalisten andeutete, habe sie mit dem Staatsoberhaupt auch über die mögliche Strafverfolgung von Premier Babiš wegen der sogenannten Storchennest-Affäre gesprochen. Sie erklärte in diesem Zusammenhang, dass sie als künftige Justizministerin eine Debatte über die Immunität der Gesetzesvertreter anschieben wolle. In den persönlichen Gesprächen mit den Kandidaten will sich das Staatsoberhaupt ein eigenes Bild über die künftigen Minister machen.