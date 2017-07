Die Agrarminister der EU-Mitgliedsstaaten erkennen an, dass es im europäischen Handel Probleme gibt, weil im Westen und Osten der EU Lebensmittel und Drogerieartikel in zweierlei Qualität verkauft werden. Die Tschechische Republik und weitere mitteleuropäische Mitgliedsländer haben in Brüssel darauf hingewiesen, erklärte der tschechische Landwirtschaftsminister Marian Jurečka (Christdemokraten) am Montagabend vor Journalisten. Zuvor hatte er mit seinen europäischen Amtskollegen getagt. Eine Vergleichsstudie der Prager Hochschule für Chemie im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums konnte Beweise für die Qualitätsdifferenz liefern. Die tschechische EU-Kommissarin| für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung, Vĕra Jourová, teilt die darin gezogenen Schlussfolgerungen.