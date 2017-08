Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) am Dienstag meldete, ist das im Karlsruher Zoo geborene Flusspferd Karl Wilhelm in einem Tierpark in Tschechien gestorben. Ursache sei eine Beißattacke eines weiblichen Flusspferds gewesen, heißt es. Karl Wilhelm war im Juni 2015 im Zoologischen Stadtgarten geboren worden. Es sei bereits kurz nach dem Umzug nach Dvůr Králové / Königinhof an der Elbe zu aggressivem Verhalten eines Weibchens gegenüber dem jungen Bullen gekommen. Die Situation habe sich dann aber normalisiert. Karl Wilhelm war das erste Flusspferd, das nach 14 Jahren im Karlsruher Zoo geboren wurde und galt als Publikumsliebling.