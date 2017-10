Juncker wird Babiš zum Wahlsieg gratulieren

Der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird dem Sieger der tschechischen Wahlen zum Abgeordnetenhaus Andrej Babiš schriftlich gratulieren. Dies teilte Junckers Sprecher Margaritis Schinas am Montag mit. Der Wortlaut des Briefs, den Juncker dem Ano-Parteichef schickt, wird am späten Montagnachmittag veröffentlicht.

Auf eine Journalistenfrage bezüglich der skeptischen Haltung des Wahlsiegers Babiš zur Euro-Einführung in Tschechien antwortete Schinas mit dem Hinweis darauf, dass eine Ausnahme, was die Euro-Einführung betrifft, nur Dänemark hat. Er wolle nicht spekulieren, wie sich die Diskussion über dieses Thema in Tschechien entwickeln werde, so der Sprecher.