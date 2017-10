Juncker und Visegrad-Regierungschefs diskutieren über Zukunft der EU

Am Vorabend des EU-Gipfels trifft EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch mit den Regierungschefs der Visegrad-Staaten zusammen. Bei einem Abendessen wollen sich die Premierminister Tschechiens, der Slowakei, Polens und Ungarns sowie der EU-Kommissionspräsident über die Zukunft der Europäischen Union austauschen. Mit dem Treffen will Juncker zur Überwindung des Grabens innerhalb der EU beitragen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich in einer Rede vor dem Europaparlament in Straßburg im September besorgt über einen wachsenden Graben zwischen Ost- und Westeuropa geäußert. Anders als unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron verteidigt er eine engere Vereinigung Europas nach dem anstehenden Brexit.