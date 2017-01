Nachrichten Juli 2016 war erfolgreichster Monat in der Geschichte des Prager Flughafens

19-01-2017 12:19 | Markéta Kachlíková

Der Václav-Havel-Flughafen in Prag hat im vergangenen Jahr insgesamt 13,074.517 Reisende abgefertigt. Das waren 8,7 Prozent mehr als im Vorjahr 2015. Dies teilte der Flughafen am Donnerstag mit. Zum Anstieg der Reisegäste beigetragen hat laut dem Pressebericht unter anderem der Betrieb von großen Transportmaschinen, die eine größere Besetzung ermöglichen. Täglich passieren im Durchschnitt fast 36.000 den Flughafen in Prag. Den größten Andrang gab es in den Sommermonaten. Der Juli 2016 war mit fast 1,5 Millionen Passagieren der erfolgreichste Monat in der Geschichte des Prager Flughafens.

Städte und Gemeinden gegen Schulden-Gesetz 19-01-2017 13:07 | Markéta Kachlíková Der Verband der Städte und Gemeinden hält das Gesetz, das übermäßige Verschuldung verhindern soll, für verfassungswidrig. Die neuen Regeln würden das Wirtschaften der Kommunen lähmen, hieß es am Donnerstag. Der Verband werde sich an Staatspräsident Miloš Zeman mit der Bitte wenden, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen, teilte eine Sprecherin mit. Das Abgeordnetenhaus hat die neuen Regeln der Budgetverantwortung festlegt am Dienstag trotz der Ablehnung durch den Senat gebilligt. Die Senatoren kündigten an, sich diesbezüglich an das Verfassungsgericht zu wenden.

Harter Winter in Jablonec: Erst Schneechaos, jetzt klirrende Kälte 19-01-2017 11:15 aktualisiert | Lothar Martin Das Schneechaos in der nordböhmischen Stadt Jablonec nad Nisou / Gablonz hält an. Nach den starken Schneefällen vom Wochenende ist der Winterdienst der Neißestadt nonstop damit beschäftigt, die weiße Pracht von Straßen und Gehwegen zu räumen. Allein in der Nacht zu Mittwoch wurden 83 Lkw-Ladungen voll mit Schnee abtransportiert. Dennoch waren am Mittwoch immer noch rund 20 Prozent der Gehwege völlig zugeschneit. In der Nacht zu Donnerstag kamen starke Fröste hinzu. An einigen Orten des Kreises Liberec / Reichenberg wurden am frühen Morgen Temperaturen von bis zu minus 19 Grad gemessen. In der Ortschaft Jizerka im Isergebirge fiel die Quecksilbersäule sogar auf minus 26 Grad Celsius. Wegen der Schneemassen hatte die Stadt am Montag den Katastrophenstand ausgerufen. Man hofft weiter, die Maßnahme am Freitag wieder aufheben zu können.

Botschafter: Deutsch-Tschechische Erklärung war Umbruch in bilateralen Beziehungen 19-01-2017 10:35 | Lothar Martin Die Deutsch-Tschechische Erklärung war ein Umbruch in den bilateralen Beziehungen beider Länder. Erst durch sie sei es möglich geworden, die Fragen der Vergangenheitsbewältigung von Platz eins der tschechisch-deutschen Agenda zu verdrängen. Stattdessen wurde die Tür geöffnet für den Weg in eine gemeinsame Zukunft, erklärte der tschechische Botschafter in Berlin, Tomáš Podivínský gegenüber Medien. Ähnlich äußerte sich auch sein Amtsvorgänger Rudolf Jindrák. Die Erklärung habe die Prozesse wieder in Bewegung gebracht, die beispielsweise wegen der Haltung der Sudetendeutschen oder der bayerischen Landesregierung von Edmund Stoiber blockiert wurden, sagte Jindrák. Der ehemalige Botschafter war am Mittwoch auch offizieller Gesprächsgast bei der Diskussionsrunde von Radio Prag zum 20-jährigen Jubiläum der Erklärung.

Tennis: Karolína Plíšková und Strýcová in dritter Runde von Melbourne 19-01-2017 10:11 | Lothar Martin Am Donnerstag haben zwei weitere Tennisdamen aus Tschechien die dritte Runde der Australian Open in Melbourne erreicht. Es sind die beiden Fed-Cup-Spielerinnen Karolína Plíšková und Barbora Strýcová. Plíšková bezwang in Runde zwei die Russin Anna Blinkowa klar und deutlich mit 6:0 und 6:2, Strýcová siegte ebenfalls in zwei Sätzen gegen Andrea Petkovic aus Deutschland. Oldie Radek Štěpánek schied hingegen aus. Er unterlag dem Belgier David Goffin in drei Sätzen.



Am Mittwoch hatten sich bereits Kristýna Plíšková und Tomáš Berdych für die dritte Runde qualifiziert. Dort treffen beide auf namhafte Gegner: Plíšková spielt gegen die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber aus Deutschland, und Berdych bekommt es mit dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten Roger Federer aus der Schweiz zu tun.

Neuer Rekord: Burgen und Schlösser von 5,6 Millionen Menschen besucht 19-01-2017 09:32 | Lothar Martin Die staatlichen Burgen und Schlösser in Tschechien und weitere Denkmäler des Landes wurden im vergangenen Jahr von 5,6 Millionen Menschen besucht. Das sei ein neuer Besucherrekord, informierte der Sprecher des Nationalen Amtes für Denkmalschutz (NPÚ), Jan Cieslar, am Mittwoch. Damit wurde der Trend der jüngeren Vergangenheit fortgesetzt, indem die Besucherzahlen Jahr für Jahr steigen. Im Jahr 2015 besuchten knapp 5,1 Millionen Menschen die staatlichen Denkmäler. Mit dem Zuwachs der Besucher stiegen auch die Einnahmen des Denkmalamtes. Im vergangenen Jahr waren es über eine halbe Milliarde Kronen (knapp 20 Millionen Euro). Einen Großteil davon werde man für die Restaurierung von Denkmälern und die Verbesserung des Besucherservices reinvestieren, sagte der Sprecher.

Sobotka: Regierungskoalition funktioniert trotz „besonderer Streitkultur“ 18-01-2017 19:07 | Lothar Martin In einem Gespräch für die Nachrichtenagentur ČTK hat Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) am Mittwoch die bisherige Politik seines Kabinetts bilanziert. Als größte Erfolge der amtierenden Regierung nannte er dabei die Ausschöpfung der Gelder aus europäischen Fonds, das Deblockieren von Verkehrsbauten und die Korrekturen bei mehreren Gesetzen aus der Zeit des konservativen Kabinetts. Sobotkas Worten zufolge habe seine Regierung dem Land eine wirtschaftliche und politische Stabilität gegeben, und das makroökonomische Gleichgewicht werde eingehalten. Die Zusammenarbeit der drei Koalitionspartner funktioniere, auch wenn gewisse Streitigkeiten nicht ausblieben. Zwischen den Sozialdemokraten und der Partei Ano gäbe es dabei eine besondere Streitkultur. Sie beruhe darin, dass Finanzminister und Ano-Parteichef Andrei Babiš es als Unternehmer nicht unbedingt gewohnt sei, Kompromisse einzugehen. Er entscheide in vielen Dingen lieber selbst, sagte Sobotka.

Babiš lässt Verkauf von Grundstücken des Skiareals Harrachov stoppen 18-01-2017 18:27 | Lothar Martin Finanzminister Andrei Babiš (Ano) hat die Eigentumsbehörde damit beauftragt, den Verkauf der staatlichen Grundstücke im Skiareal in Harrachov / Harrachsdorf zu stoppen. Nach der Aufhebung des Verkaufs sollte eine neue Ausschreibung erfolgen und der neue Besitzer anhand des Preisgebots bestimmt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Finanzministeriums am Mittwoch. Die Staatsgrundstücke, auf denen sich zwei Drittel des Skiareals befinden, soll laut Kaufvertrag für 56,5 Millionen Kronen (ca. 2,1 Millionen Euro) der Betreiber der Anlagen, die Firma Sportovní areál Harrachov (SAH), erhalten. Wie ein Sprecher des Eigentumsamtes mitteilte, werde die Behörde die Entscheidung des Ministers respektieren und eine Ausschreibung vorbereiten. Erstaunt über Babišs Anordnung zeigte sich indes die Leitung der Firma SAH. Laut einer Entscheidung des Verfassungsgerichtes könne niemand anderes als ihre Firma die Grundstücke des Staates kaufen. Zumal das gesamte Areal auf das Betreiben von Skisport ausgerichtet sei, so die Firmenleitung. Die Grundstücke in einer Gesamtgröße von fast 23 Hektar gehören zum staatlichen Nationalpark Riesengebirge. Für den Betrieb des Skiareals hatte sie die Firma SAH bisher gepachtet.

Das Wetter am Donnerstag: heiter, später wolkig, Reifglätte, bis -1 Grad 18-01-2017 14:38 | Lothar Martin Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst heiter bis wolkenlos. Zu Tagesbeginn besteht örtlich die Gefahr von Reif oder Glättebildung. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu, besonders in Böhmen, im Nordosten Mährens und in Mährisch-Schlesien. Vereinzelt leichter Schneefall. Es ist frostig kalt. In der Nacht können die Temperaturwerte auf bis zu -17 Grad Celsius fallen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -5 bis -1 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter werden maximal -6 Grad Celsius erreicht. Es weht ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.