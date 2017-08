Judo: Olympiasieger Krpálek sagt Start bei WM in Budapest ab

Die schlimmsten Befürchtungen der tschechischen Sportfans haben sich jetzt bestätigt: Ihr Idol, Judo-Olympiasieger Lukás Krpálek, hat seine Teilnahme an der bevorstehenden WM in Budapest abgesagt. Der Grund dafür ist ein Bänderriss im Knöchel, den sich der 26-Jährige vor zehn Tagen im Training zugezogen hatte. Seitdem trug er den verletzten Fuß in Gips. Er habe nun zwar versucht, mit dem lädierten Bein zu trainieren, habe aber heute definitiv entschieden, nicht zur WM zu fahren, sagte Krpálek am Freitag auf einer Pressekonferenz in Prag. Er wolle nicht riskieren, dass die Verletzung schlimmer wird, so Krpálek. Ab sofort werde er sich auf die Vorbereitung zur Qualifikation für die Sommerspiele 2020 in Tokio konzentrieren, ergänzte der Olympiasieger. Die Qualifikation beginnt im nächsten Jahr.