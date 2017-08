Der tschechische Judoka Lukás Krpálek hat sich im Training einen Bänderriss im Knöchel zugezogen. Damit fällt ein Start des Olympiasiegers von Rio de Janeiro bei der Weltmeisterschaft in Budapest mit großer Wahrscheinlichkeit ins Wasser. Krpálek hat den verletzten Fuß in Gips. Er hofft, bis zur WM wieder einsatzfähig zu sein. Das Championat beginnt jedoch schon in 18 Tagen.