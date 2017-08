Die Journalistin und dritte Ehefrau von Schriftsteller und Journalist Ferdinand Peroutka ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 94 Jahren, wie die Ferdinand-Peroutka-Stiftung dem Tschechischen Rundfunk mitteilte. Slávka Peroutková arbeitete ab den späten 1950er Jahren bei Radio Free Europe in München und lernte dort ihren späteren Ehemann Ferdinand Peroutka kennen. Nach der Wende von 1989 machte sich die Journalistin um die Popularisierung von Peroutkas Werk in Tschechien verdient. Slávka Peroutková stand zudem an der Wiege des prestigeträchtigen Ferdinand-Peroutka-Journalistenpreises.