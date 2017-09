Johnson: Großbritannien wird Rechte der EU-Ausländer garantieren

Der britische Außenminister Boris Johnson hat am Montag in Prag versichert, dass Großbritannien die Rechte der EU-Ausländer auf seinem Gebiet nach dem Brexit garantieren will. London bleibe außerdem auch weiterhin ein Verbündeter der EU im Verteidigungsbereich, sagte Johnson nach seinem Gespräch mit dem tschechischen Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) am Montag. Der Chef der tschechischen Diplomatie betonte erneut, die Erhaltung der Rechte tschechischer Bürger in Großbritannien stelle eine Priorität für Tschechien dar. Außerdem sei Prag an einem weiterhin hohen Volumen des bilateralen Handels interessiert.

Tschechien ist der erste Staat, den Johnson nach der Rede, die Großbritannien Premierministerin Theresa May zu den neuen Beziehungen zwischen ihrem Land und EU am vergangenen Freitag in Florenz hielt, besucht. Er will die Position Londons auch in weiteren Metropolen Europas erklären.