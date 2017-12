Joan Baez wird im März in Prag auftreten

Die US-amerikanische Folk-Sängerin und Bürgerrechtlerin Joan Baez wird am 28. März nächsten Jahres ein Konzert im Prager Kongresszentrum geben. Sie wird im Rahmen ihrer Welttournee Fare Thee Well in der tschechischen Hauptstadt auftreten.

Die Sängerin hat sehr gute Beziehungen zu Tschechien. Sie war mit Ex-Präsident Václav Havel gut befreundet. Bereits 1976 protestierte Baez gegen die Verfolgung der Mitglieder der Underground-Band The Plastic People Of The Universe. In Tschechien trat sie zuletzt im Jahr 2014 auf.