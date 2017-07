Donald Trumps erste Ehefrau Ivana wird trotz erklärter Ambitionen nicht US-Botschafterin in Tschechien. Das Weiße Haus werde den Geschäftsmann Stephen B. King aus dem US-Bundesstaat Wisconsin für den Posten nominieren, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Der US-Senat muss der Personalie noch zustimmen. Die 68-jährige Ivana Trump hatte sich voriges Jahr selbst als Botschafterin in ihrem Geburtsland ins Spiel gebracht. Doch bereits Ende Juni sagte sie dem tschechischen Präsidenten Miloš Zeman bei einem Kurzbesuch in Prag, der Diplomatenjob sei für sie wohl zu arbeitsintensiv.