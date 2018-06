Internationales Theaterfestival in Hradec Králové eröffnet

Im ostböhmischen Hradec Králové / Königgrätz hat am Freitag das internationale Festival „Theater europäischer Regionen“ begonnen. Auf einigen Bühnen in der Stadt stehen über 300 Vorstellungen einschließlich der Open-Air-Programme. Während des Festivals treten zahlreiche ausländische Gäste auf. Das teilte der Sprecher des Klicpera-Theaters in Hradec Králové, Martin Sedláček, mit. Das Klicpera-Theater veranstaltet das Festival gemeinsam mit dem Theater Drak und der NGO Kontrapunkt.

Das Theaterfestival dauert in Hradec Králové bis 29. Juni statt.