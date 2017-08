Internationales Projekt will Luchse in Europa schützen

Sechs Länder Europas wollen sich beim Schutz der Luchse zusammenschließen. Das Projekt 3Lynx im Wert von 2,3 Millionen Euro wurde vom tschechischen Umweltministerium ausgearbeitet. Neben Tschechien sind auch Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien daran beteiligt. Das Projekt konzentriert sich auf die Erforschung der Luchs-Populationen im böhmischen-bayerisch-österreichischen Grenzgebiet, in den Alpen und im Dinarischen Gebirge. An diesen drei Orten wurden die Raubkatzen nach ihrer Ausrottung in den 1980er und 1990er Jahren wieder angesiedelt. Im Böhmerwald (Šumava) und Bayerischen Wald leben derzeit 60 bis 80 Luchse.