Internationales Filmfestival bringt Hollywood nach Karlsbad

In Karlovy Vary / Karlsbad hat am Freitagabend das 53. Internationale Filmfestival begonnen. Zum Auftakt trafen unter anderen die dänische Schauspielerin Trine Dyrholm und US-Regisseur Richard Linklater in dem westböhmischen Kurort ein. Auf dem Programm der abendlichen Eröffnungsgala stand der Spielfilm „Die Liebe einer Blondine“ des Regisseurs Miloš Forman. Er wird in einer digital neu restaurierten Fassung gezeigt. Der gebürtige Tscheche Forman war im April im Alter von 86 Jahren in den USA gestorben.

Den Kristallglobus für außerordentliche Verdienste um das Weltkino nahm der US-Schauspieler Tim Robbins („Mystic River“) entgegen. Beim Festival erwartet werden auch der britische Kult-Filmemacher Terry Gilliam, „Rain Man“-Regisseur Barry Levinson und die Schauspielerin Anna Paquin („Das Piano“). Mit besonders großem Fan-Andrang wird zum Abschluss am 7. Juli gerechnet: Dann wird der Brite Robert Pattinson, bekannt aus den Verfilmungen der „Twilight“-Vampirsaga, den Preis des Festivalpräsidenten entgegennehmen.

Das Filmfestival von Karlsbad gilt als eines der größten und ältesten mit internationalem Wettbewerb in Mitteleuropa. Bekannt ist es auch wegen seiner familiären Atmosphäre. Die meisten jungen Besucher übernachten nicht in einem der vielen Luxushotels, sondern in einer großen Zeltstadt.