Internationaler Drogenring in Tschechien zerschlagen

Polizisten aus Tschechien und der Republik Moldau haben gemeinsam einen internationalen Drogenring ausgehoben. Die Gruppe habe Kokain und Ecstasy aus den Niederlanden und Marihuana aus Tschechien an Zwischenhändler in Tschechien, Österreich und der Republik Moldau verkauft, teilten die Behörden am Mittwoch in Prag mit. Die Gruppe habe eigens ein Computerprogramm entwickelt, um ihre Logistik und Buchhaltung verschlüsselt über das Internet abzuwickeln, sagte Jakub Frydrych, der Leiter der Drogenfahndung in Tschechien.

In einer konzertierten Aktion seien 19 mutmaßliche Beteiligte festgenommen worden, die unter anderem die Prager Partyszene beliefert haben sollen. Bei einer Verurteilung drohen ihnen Haftstrafen zwischen 7 und 18 Jahren. Bei Razzien wurden 13 000 Ecstasy-Tabletten, anderthalb Kilogramm Kokain und 2,4 Kilogramm Marihuana sichergestellt. An den Ermittlungen waren auch Polizisten aus Österreich und den Niederlanden beteiligt.