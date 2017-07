Im Kampf gegen den Terrorismus werden an den vier internationalen Flughäfen in Tschechien außerhalb Prags Systeme zur automatischen Gesichtserkennung und Geräte zur automatischen Nummernschilderkennung von Besucher-Pkws eingeführt. Das hat die tschechische Mitte-Links-Regierung am Montag beschlossen. Es handelt sich um die Flughäfen in Karlovy Vary / Karslbad, Brno / Brünn, Ostrava / Ostrau und Pardubice. Am Václav-Havel-Flughafen in Prag der mit einem solchen System bereits ausgestattet ist, wird die Zahl der Spezialkameras erweitert. Insgesamt sollen die Sicherheitsmaßnahmen 672 Millionen Kronen (25,8 Millionen Euro) kosten.