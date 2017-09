Internationale Crystal-Bande ausgespäht und verhaftet

Ermittlern aus Tschechien, Polen und der Slowakei ist ein Schlag gegen eine internationale Crystal-Drogenbande gelungen. In Herstellung und Vertrieb des gefährlichen Rauschgifts seien 41 Verdächtige verwickelt gewesen, sagte der leitende Polizeiermittler am Dienstag der Agentur ČTK. Diese Zahl könne noch steigen. An Razzien waren demnach in allen drei Ländern fast 650 Polizisten beteiligt. Dabei stellten die Beamten umgerechnet fast eine halbe Million Euro in verschiedenen Währungen sowie Waffen fest. Die Bande habe den gesamten illegalen Drogenmarkt in Tschechien und der Slowakei mit Crystal beliefert - mit einem Schwerpunkt auf die Region Westböhmen an der Grenze zu Deutschland.

Den Angaben nach gab es eine Art internationale Arbeitsteilung: Die Gruppe habe in Apotheken in Polen jede Woche mindestens 44 000 Medikamentenpackungen gekauft, welche die benötigten Grundstoffe wie Ephedrin enthielten. Die Tabletten seien in der Slowakei in ihre Bestandteile zerlegt worden. Im Westen Tschechiens sei das Crystal-Pulver dann in Drogenküchen hergestellt worden.