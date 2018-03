Inspektion: Polizei hat bei Festnahme des Kurden Muslim keine Fehler gemacht

Die Polizei habe bei der Festnahme des Kurdenpolitikers Salih Muslim im Februar in Prag weder Fehler gemacht noch eine Straftat begangen. Sie habe mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft in Prag gehandelt, teilte ein Sprecher der Generalinspektion der Sicherheitskräfte (GIBS) am Montag mit. Laut dem Sprecher soll die tschechische Polizei einen Verhaftungsantrag von der türkischen Polizei erhalten haben.

Der Ex-Chef der syrischen Kurdenpartei PYD wurde ohne internationalen Haftbefehl festgenommen. Nach vier Tagen wurde Salih Muslim Ende Februar vom Prager Stadtgericht wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Freilassung sorgte für diplomatische Spannungen mit Ankara.