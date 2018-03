Bis Ende Mai soll in Tschechien eine gesetzliche Grundlage für ein Fluggast-Register stehen. Dies sagte der geschäftsführende Innenminister Lubomír Metnar am Freitag. Der Text soll bis Ende April vorbereitet sein und Ende Mai beide Parlamentskammern passieren, so der Ressortchef.

2015 einigte sich das EU-Parlament auf eine zentrale Erfassung von Fluggastdaten. Die Maßnahme soll ein wirksames Mittel im Kampf gegen den Terror sein.