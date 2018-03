Innenminister verurteilt Terrorangriff in Frankreich

Innenminister Lubomír Metnar (parteilos) hat den Angriff in Südfrankreich verurteilt, bei dem vermutlich drei Menschen gestorben sind. Metnar informierte darüber nach dem Treffen mit dem EU-Kommissar für Sicherheitsunion Julian King in Prag. Der Innenminister erklärte er werde, die Sicherheitsstufe wegen Terrorgefahr nicht erhöhen. Die Polizei werde jedoch Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Osterfest treffen. Metnar sprach den Hinterbliebenen der Opfer sein tiefes Beileid aus. Es seien präzedenzlose Angriffe, die nicht nur der EU, sondern dem ganzen Sicherheitssystem schaden, so der Innenminister.

In Südfrankreich bei Carcassone hat ein bewaffneter Mann am Freitag in einem Supermarkt Geiseln genommen und um sich geschossen. Er hatte sich zur IS-Miliz bekannt. Der Täter wurde von der Polizei erschossen.