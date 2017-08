Innenminister: Terroranschläge beeinflussen Sicherheit in Tschechien nicht

Die Terroranschläge der vergangenen Tage in Europa haben keinen Einfluss auf die Sicherheit in Tschechien. Dies hat Innenminister Milan Chovanec (Sozialdemokraten) am Montag bei der Regierungssitzung noch einmal betont. Es gebe keine Hinweise auf Beziehungen der Attentäter zu Tschechien, erläuterte Chovanec nach der Sitzung gegenüber Journalisten. Hierzulande gilt die Sicherheitsstufe eins, das bedeutet erhöhte Wachsamkeit.

In der vergangenen Woche waren in Barcelona und zwei weiteren katalanischen Städten insgesamt 14 Menschen durch Terrorakte getötet worden, über 120 weitere wurden verletzt. Zudem hatte es im finnischen Turku eine tödliche Messerattacke mit vermutlich terroristischem Hintergrund gegeben.