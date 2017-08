Innenminister Chovanec zu Besuch in Israel

Der tschechische Innenminister Milan Chovanec (Sozialdemokraten) weilt seit Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in Israel. Am Mittwochvormittag wird er dabei den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom besuchen, über den die Versorgung des Gazastreifens sichergestellt wird. Am Nachmittag trifft Chovanec dann mit dem israelischen Minister für Öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, zusammen. Themen ihrer Gespräche werden der Kampf gegen Verbrechen und Terrorismus, der Grenzschutz und die Sicherheit im Netz sein.

Tschechien gehört zu den engsten Verbündeten Israels in Europa. Die Regierungen beider Länder treffen sich beispielsweise regelmäßig zu gemeinsamen Konsultationen.