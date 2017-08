Innenminister Milan Chovanec ist besorgt darüber, dass immer wieder Teile von polizeilichen Ermittlungsakten publik werden. Wenn Medien tieferen Einblick in Gerichtsfälle erhielten, könne dies den Angeklagten schaden, sagte Chovanec am Dienstag vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Der Ausschuss war eingerichtet worden, nachdem Videoaufnahmen eines Journalisten mit Ano-Parteichef Andrej Babiš aufgetaucht waren. Beide unterhielten sich über die Verwendung von polizeilichen Informationen gegen politische Gegner. Chovanec betonte, dass er nicht den Quellenschutz im Journalismus angreifen wolle. Vielmehr sollten sich die Nachrichtendienste intensiver mit den Ermittlungsakten-Leaks beschäftigen, so der Sozialdemokrat.