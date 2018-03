Eine Gruppe von Freiwilligen hat am Montag die Umgebung des Denkmals für die Opfer der totalitären Regime am Fuße des Prager Petřín aufgeräumt. Die Freiwilligen erinnerten mit der Protestaktion „Anti-Stalin“ am 65. Todestag des russischen Diktators daran, dass Wladimir Putin vorhat zum vierten Mal für das Präsidentenamt zu kandidieren. Putin verglichen sie mit Stalin.

Den Aktivisten zufolge ist es notwendig, an Stalins Verbrechen zu erinnern. Sie bezeichneten Stalin sowie Putin als Tyrannen.