Industrie, Bildung, Kultur: Babiš sucht nach Ministern

Ano-Parteichef Andrej Babiš sucht nach Ministern für das Minderheitskabinett, das er bilden will. Nach einer Sitzung der Parteispitzen am Mittwoch teilte er mit, er habe bereits Kandidaten für sieben bis acht Ministersitze. Er suche nach Experten unter anderem für die Ressorts Bildung, Kultur sowie Industrie und Handel, so Babiš weiter.

Fünf Minister der Partei-Ano, die bisher in der Koalitionsregierung unter dem Sozialdemokraten Bohuslav Sobotka gearbeitet haben, sollen auch im Kabinett Babiš tätig sein. Bei Verteidigungsminister Martin Stropnický und bei der Ministerin für regionale Entwicklung, Karla Šlechtová, wird über einen Wechsel ihrer Ressorts spekuliert. Justizminister Robert Pelikán, Verkehrsminister Dan Ťok und Umweltminister Richard Brabec behalten ihre Ämter.